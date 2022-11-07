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Хайкин — об овации болельщиков «Буде-Глимта»: «Ради таких моментов стоит жить, это бесценно»

Мария Гусева
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Вратарь «Буде-Глимта» Никита Хайкин обратился к болельщикам после матча 29-го тура чемпионата Норвегии с «Викингом» (5:4), который стал для него последним на домашнем стадионе. Фанаты устроили голкиперу стоячую овацию и скандировали его имя.

«После таких игр нужно перезагрузиться. Один из самых безумных матчей в моей карьере. И последний за «Буде-Глимт». Честно говоря, до сих пор не отпускает. Футбол — точно больше, чем просто игра. Спасибо болельщикам за такой теплый прием — я всегда буду вам благодарен. Ради таких моментов, которые я переживаю с людьми на поле и за его пределами, стоит жить. Это бесценно», — написал Хайкин в социальной сети.

В матче с «Викингом» Хайкин вышел в стартовом составе, но был заменен в перерыве после того, как пропустил 2 гола.

27-летний россиянин покинет норвежский клуб по окончании нынешнего контракта — 31 декабря 2022 года.

Хайкин перешел в «Буде-Глимт» в марте 2019 года. За это время россиянин дважды становился чемпионом Норвегии.

Никита Хайкин
ФК Буде-Глимт
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