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Сегодня, 17:41

Форвард «Галатасарая» Икарди может перейти в «Реал»

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
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«Реал» рассматривает вариант с подписанием нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди в качестве замены травмированному форварду мадридцев Винисиусу Жуниору , сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, «сливочные» могут приобрести аргентинского нападающего в зимнее трансферное окно и готовы заплатить за него 15 миллионов евро.

Ранее вингер «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор получил разрыв двуглавой мышцы бедра.

В этом сезоне 30-летний Икарди провел 20 матчей за «Галатасарай» во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 3 результативные передачи. Действующее соглашение аргентинца с «Галатасараем» рассчитано до лета 2026 года.

Винисиус Жуниор
Мауро Икарди
Футбол
ФК Реал
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