Форвард «Галатасарая» Икарди может перейти в «Реал»

«Реал» рассматривает вариант с подписанием нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди в качестве замены травмированному форварду мадридцев Винисиусу Жуниору , сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, «сливочные» могут приобрести аргентинского нападающего в зимнее трансферное окно и готовы заплатить за него 15 миллионов евро.

Ранее вингер «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор получил разрыв двуглавой мышцы бедра.

В этом сезоне 30-летний Икарди провел 20 матчей за «Галатасарай» во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 3 результативные передачи. Действующее соглашение аргентинца с «Галатасараем» рассчитано до лета 2026 года.