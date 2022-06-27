Владелец «Лос-Анджелеса» назвал трансфер Бэйла знаковым моментом для МЛС

Владелец «Лос-Анджелеса» Ларри Берг прокомментировал переход в клуб нападающего Гарета Бэйла.

«Подписание игрока такого уровня — исторический момент для «Лос-Анджелеса», МЛС и футбола США.

От имени всего сообщества я имею честь поприветствовать Гарета, его жену Эмму и их детей в Лос-Анджелесе. Я уверен, что они влюбятся в наш чудесный город", — цитирует Берга сайт «ЛА».

32-летний валлиец подписал с клубом контракт по схеме «1+1».

Предыдущим форварда был мадридский «Реал», который он покинул по окончании сезона в связи с завершением контракта.