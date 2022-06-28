Инсинье о переходе в «Торонто»: «Хочу стать первым итальянцем, который победит в МЛС»

Форвард «Торонто» Лоренцо Инсинье поделился впечатлениями от перехода в канадский клуб.

«Мне 31 год, но я не стар и мог бы остаться в Европе. Однако я сделал выбор в пользу жизни. После десяти лет в Неаполе, успехов и сожалений, я принял новый вызов. Я хочу стать первым итальянцем, который победит в МЛС.

Неаполь далеко, но здесь я чувствую себя как дома среди множества итальянцев. Я чувствую себя любимым. Я 10 лет играл в «Наполи» и сборной Италии, так что я привык к определенному давлению. Я хотел доказать свою ценность здесь и хочу побеждать с «Торонто», — приводит слова Инсинье официальный сайт клуба.

31-летний итальянец перешел в «Торонто» в качестве свободного агента. Форвард выступал за «Наполи» с января 2010 года. В минувшем сезоне Инсинье провел 37 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 10 результативных передач.