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Сегодня, 09:13

Ван дер Сар объяснил, почему «Аякс» уволил главного тренера

Виктория Кравченко
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Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар объяснил увольнение Альфреда Шредера с поста главного тренера команды.

«Это болезненное, но необходимое решение. После хорошего начала сезона мы потеряли большое количество очков. Игра также была нестабильной. В связи с чемпионатом мира был ранний и продолжительный зимний перерыв. Альфреду было дано время, и он дал нам уверенность в том, что изменит и улучшит ситуацию. В последние недели становилось все более очевидным, что он не может переломить ситуацию, в то время как мы считаем, что, несмотря на множество трансферов, в его распоряжении был сильный и достойный чемпионства состав. Мы потеряли много очков за последние недели и, к сожалению, не видим никакого прогресса», — приводит пресс-служба клуба слова ван дер Сара.

Амстердамский клуб повторил свою худшую серию в чемпионате страны — семь матчей без побед. Последний раз такое случалось в 1965 году.

После 18 туров «Аякс» идет на 5-м месте в турнирной таблице эредивизе, набрав 34 очка.

Эдвин ван дер Сар
ФК Аякс
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