В правительстве Шотландии угрожают остановить чемпионат из-за нарушения карантина игроком «Селтика»

Чемпионат Шотландии может быть приостановлен, заявили в правительстве. Это связано с тем, что защитник «Селтика» Боли Болинголи-Мбомбо нарушил условия карантина.

Болинголи-Мбомбо отправился в Испанию до того, как принял участие в матче второго тура чемпионата Шотландии против «Килмарнока» (1:1). В клубе об этом не знали. Ранее из-за коронавируса был отменен другой матч чемпионата «Сент-Джонстон» — «Абердин». Восемь игроков «Абердина» ранее нарушили карантин, отправившись в бар. После этого они принесли извинения.

«Правительству Шотландии известны сообщения о том, что игрок «Селтика» нарушил предписания карантина, — говорится в сообщении. — Если еще один серьезный инцидент в шотландском футболе с нарушением карантина подтвердится, то у правительства не будет другого выхода, кроме как подумать о том, нужно ли поставить чемпионат страны на паузу».