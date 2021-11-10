В Казахстане возбудили уголовное дело по факту хищения денег из «Астаны». Команду до 5 ноября тренировал Тихонов

В Казахстане по заявлению члена экспертного совета «Астаны» Дмитрия Васильева возбуждено уголовное дело по факту хищения денег из клуба, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По сведениям источника, следствие считает, что деньги похищались с 2018 по 2021 год путем составления фиктивных агентских договоров. Речь идет о заключении контрактов с Исламбеком Куатом, Валерием Чуперкой, Семиром Смайладжиком, Энрике Лопесом и Фатосом Бечираем, а также с главным тренером команды Андреем Тихоновым. Согласно проведенному аудиту, мнимые контракты с посредниками заключались уже после подписания трудовых договоров. Под подозрение попали гендиректор «Астаны» Михаил Гурман и бывший гендиректор клуба Давид Лория.

В конце октября Казахстанская федерация футбола (КФФ) дисквалифицировала Тихонова на два года за то, что во время матча 25-го тура чемпионата страны с «Кайратом» (0:1) он увел свою команду в подтрибунное помещение. Срок дисквалификации начался с 25 октября 2021 года.

Тихонов возглавлял «Астану» с октября прошлого года. Под его руководством клуб выиграл бронзу по итогам сезона-2020, а в нынешнем сезоне завоевал серебряные медали.