Президент «Фенербахче» — об Озиле: «Он должен оставить коммерческие интересы в стороне»
Президент «Фенербахче» Али Коч высказался о полузащитнике команды Месуте Озиле.
«Озил хочет играть чаще. Месут должен сконцентрироваться на футболе и оставить коммерческие интересы в стороне. Он должен думать о том, как приносить пользу клубу.
Наш тренер тоже должен попытаться понять, как извлечь из Озила максимум. Проблем нет, несмотря на статьи СМИ. Месут недоволен, потому что он не играет регулярно», — приводит слова президента Goal со ссылкой на пресс-службу клуба.
Ранее Озил бросил манишку в сторону главного тренера команды Витора Перейры во время матча 8-го тура чемпионата Турции с «Касымпашой» (2:1). Он на протяжении 40 минут второго тайма разминался, но так никого и не заменил.
В текущем сезоне 33-летний немец провел 13 матчей за команду во всех турнирах, забил 4 гола и отдал одну результативную передачу.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en-us/news/unhappy-ozil-sent-stern-message-by-fenerbahce-president-koc/blt98fa517a8133779b
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