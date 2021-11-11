Президент «Фенербахче» Али Коч высказался о полузащитнике команды Месуте Озиле.

«Озил хочет играть чаще. Месут должен сконцентрироваться на футболе и оставить коммерческие интересы в стороне. Он должен думать о том, как приносить пользу клубу.

Наш тренер тоже должен попытаться понять, как извлечь из Озила максимум. Проблем нет, несмотря на статьи СМИ. Месут недоволен, потому что он не играет регулярно», — приводит слова президента Goal со ссылкой на пресс-службу клуба.

Ранее Озил бросил манишку в сторону главного тренера команды Витора Перейры во время матча 8-го тура чемпионата Турции с «Касымпашой» (2:1). Он на протяжении 40 минут второго тайма разминался, но так никого и не заменил.

В текущем сезоне 33-летний немец провел 13 матчей за команду во всех турнирах, забил 4 гола и отдал одну результативную передачу.