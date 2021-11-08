Защитник «Бенфики» выбыл до конца сезона из-за серьезной травмы колена
17:41
Защитник «Бенфики» Лукас Вериссимо выбыл до конца сезона. У него диагностирована серьезная травма правого колена, сообщает Record.
Футболист получил травму в первом тайме матча чемпионата Португалии против «Браги» (6:1). Его уносили с поля на носилках.
В этом сезоне 26-летний бразилец успел провести 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал две голевые передачи.
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