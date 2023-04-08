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Сегодня, 13:10

В «Ференцвароше» назвали новость об интересе «Динамо» к Черчесову слухами

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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В «Ференцвароше» отреагировали на информацию о том, что главным тренером венгерской команды Станиславом Черчесовым интересуется московское «Динамо».

«Новости о том, что Станислав Черчесов может покинуть «Ференцварош» и возглавить московское «Динамо» — очередные слухи, которые мы никак не будем комментировать. Российский специалист предан работе в нашем клубе, и у него действующий контракт», — приводит слова пресс-службы «Ференцвароша» Sport24.

Черчесов возглавляет «Ференцварош» с декабря 2021 года, под руководством 59-летнего российского специалиста команда стала чемпионом Венгрии и выиграла Кубок страны.

Во вторник, 4 апреля, «Динамо» уступило «Акрону» в полуфинальном матче Пути регионов FONBET Кубка России (0:0, пенальти — 1:4) и покинуло турнир.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-08-ferentsvarosh-cherchesov-predan-rabote-v-nashem-klube-novosti-o-dinamo-slukhi
Станислав Черчесов
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ФК Динамо (Москва)
ФК Ференцварош
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