В «Ференцвароше» назвали новость об интересе «Динамо» к Черчесову слухами

В «Ференцвароше» отреагировали на информацию о том, что главным тренером венгерской команды Станиславом Черчесовым интересуется московское «Динамо».

«Новости о том, что Станислав Черчесов может покинуть «Ференцварош» и возглавить московское «Динамо» — очередные слухи, которые мы никак не будем комментировать. Российский специалист предан работе в нашем клубе, и у него действующий контракт», — приводит слова пресс-службы «Ференцвароша» Sport24.

Черчесов возглавляет «Ференцварош» с декабря 2021 года, под руководством 59-летнего российского специалиста команда стала чемпионом Венгрии и выиграла Кубок страны.

Во вторник, 4 апреля, «Динамо» уступило «Акрону» в полуфинальном матче Пути регионов FONBET Кубка России (0:0, пенальти — 1:4) и покинуло турнир.