В «Бешикташе» два заболевших. Турки дезинфицируют базу

Два результата анализов на COVID-19, взятых в пятницу у футболистов, тренеров и обслуживающего персонала «Бешикташа», дали положительный результат. Фамилии заразившихся не разглашаются, сообщается только, что речь идет об игроке и сотруднике.

Сегодня была проведена полная дезинфекция базы команды, сообщил клуб из Стамбула. До этого у входа на базу установили кабину, позволяющую обрабатывать специальным раствором каждого из приезжающих на занятия. (Александр Бобров)

Врачи проводят дезинфекцию на базе «Бешикташа». Фото ФК «Бешикташ»