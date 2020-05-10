В «Бешикташе» два заболевших. Турки дезинфицируют базу
17:55
Два результата анализов на COVID-19, взятых в пятницу у футболистов, тренеров и обслуживающего персонала «Бешикташа», дали положительный результат. Фамилии заразившихся не разглашаются, сообщается только, что речь идет об игроке и сотруднике.
Сегодня была проведена полная дезинфекция базы команды, сообщил клуб из Стамбула. До этого у входа на базу установили кабину, позволяющую обрабатывать специальным раствором каждого из приезжающих на занятия. (Александр Бобров)
Врачи проводят дезинфекцию на базе «Бешикташа». Фото ФК «Бешикташ»
Дезинфекция игроков «Бешикташа». Фото ФК «Бешикташ»
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