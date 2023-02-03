В Белоруссии арестован экс-форвард сборной России Владимир Нидергаус. Его могут депортировать в Германию

Заместитель директора солигорского «Шахтера» по спортивной работе Владимир Нидергаус задержан в Минске по подозрению в мошенничестве. Экс-игрока сборной России могут депортировать из Белоруссии в Германию, сообщает Прессбол со ссылкой на Telegram-каналы «Kozahakhmet_inside» и «СпортРадар.kz».

Свой пост в «Шахтере» Нидергаус занимает с лета 2021 года. Ранее он работал в «Роторе», карагандинском «Шахтере» и костанайском «Тоболе».

В 1994 году он выступал в сборной России, за национальную команду провел лишь 1 матч.