Жиньяк продлил контракт с «Тигрес»

Французский нападающий Андре-Пьер Жиньяк продлил контракт с мексиканским клубом «УАНЛ Тигрес», сообщает пресс-служба команды.

Новое соглашение 37-летнего футболиста рассчитано до 2025 года.

Француз выступает за «Тигрес» с 2015 года. В общей сумме он сыграл 317 матчей за команду, забил 181 мяч и отдал 45 голевых пасов.

В текущем сезоне Жиньяк провел 24 матча за мексиканский клуб во всех турнирах, забил 14 голов и отдал пять результативных передач.

Его команда занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Мексики.