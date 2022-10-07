В «Арисе» рассказали, как проходит адаптация Кокорина

Помощник главного тренера «Ариса» Виталий Астафьев сообщил, что адаптация российского форварда Александра Кокорина в кипрском клубе проходит быстро.

31-летний россиянин перешел в «Арис» в конце августа 2022 года на правах аренды из «Фиорентины».

«Саше хватило несколько дней, чтобы почувствовать здесь себя уверенно и комфортно. Ребята приняли Кокорина тепло, тем более он любит пошутить, компанейский парень. Никаких проблем с коммуникацией», — заявил Астафьев Sport24.

В этом сезоне Кокорин провел 4 матча за «Арис», отметившись 1 голом и 2 ассистами.

9 октября «Арис» сыграет против «АЕК Ларнака».