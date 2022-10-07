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Зарубежные

7 октября, 08:57

В «Арисе» рассказали, как удалось убедить Кокорина перейти в кипрский клуб

Сергей Разин
корреспондент
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Директор по маркетингу кипрского «Ариса» Алексей Дозорцев рассказал о том, как кипрский клуб договорился об аренде форварда Александра Кокорина.

«Когда на футбольной карте столько стран, куда можно поехать играть в футбол и зарабатывать деньги, Кипр выбирают нечасто. Мы дали Саше понять: роль в клубе сразу будет заметной. Плюс большое и постоянно растущее ядро русскоязычных болельщиков. Когда приезжаешь туда, где тебя ждут, любят, в тебя верят, это важно, особенно после неудачного периода в Италии. Самые яркие истории, которые произошли с Кокориным за месяц на Кипре, — реакция людей, которые где-то с ним столкнулись. Один парень был настолько впечатлен появлением Кокорина, что эмоции били через край. Много мата, но зато душевно», — приводит слова Дозорцева Sport24.

31-летний россиянин летом был арендован «Арисом» у «Фиорентины». На счету Кокорина 4 матча в кипрском клубе, в которых он забил гол и сделал 2 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-06-my-dali-sashe-ponyat-rol-v-klube-srazu-budet-zametnoy-v-arise-rasskazali-kak-im-udalos-ugovorit-kokorina
Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
2
2
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