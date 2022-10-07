В «Арисе» рассказали, как удалось убедить Кокорина перейти в кипрский клуб

Директор по маркетингу кипрского «Ариса» Алексей Дозорцев рассказал о том, как кипрский клуб договорился об аренде форварда Александра Кокорина.

«Когда на футбольной карте столько стран, куда можно поехать играть в футбол и зарабатывать деньги, Кипр выбирают нечасто. Мы дали Саше понять: роль в клубе сразу будет заметной. Плюс большое и постоянно растущее ядро русскоязычных болельщиков. Когда приезжаешь туда, где тебя ждут, любят, в тебя верят, это важно, особенно после неудачного периода в Италии. Самые яркие истории, которые произошли с Кокориным за месяц на Кипре, — реакция людей, которые где-то с ним столкнулись. Один парень был настолько впечатлен появлением Кокорина, что эмоции били через край. Много мата, но зато душевно», — приводит слова Дозорцева Sport24.

31-летний россиянин летом был арендован «Арисом» у «Фиорентины». На счету Кокорина 4 матча в кипрском клубе, в которых он забил гол и сделал 2 результативные передачи.