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Сегодня, 10:00

Агентство VV Consulting Вадима Васильева: «Севикян шел у «Ференцвароша» под первым номером»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Паулюс Пакнис, Эдгар Севикян и Вадим Васильев.
Фото Агентство VV Consulting

В агентстве VV Consulting Вадима Васильева, которое представляет интересы Эдгара Севикяна, рассказали «СЭ» подробности перехода полузащитника в «Ференцварош».

По словам агента Паулюса Пакниса, занимавшегося сделкой, переговоры были непростыми.

«Честно говоря, в последние три недели ситуация несколько раз поворачивалась то в одну, то в другую сторону. Но при этом не было ни секунды сомнений, что в итоге Эдгар окажется в «Ференцвароше», потому что этого хотели все стороны процесса. Огромную заинтересованность в Эдгаре проявил главный тренер «Ференцвароша» Деян Станкович. Он сильный специалист с огромным игровым опытом на высочайшем уровне. Мы несколько раз встречались с ним перед подписанием контракта, и Деян до мельчайших деталей и нюансов объяснял, показывал, какова будет роль Эдгара на поле, какое место он видит для него в разных схемах. Он шел у них под первым номером из возможных кандидатов. Спортивный директор клуба Тамаш Хайнал тоже очень помог состояться трансферу. Это высочайший профессионал. Как игрок он оставил яркий след в дортмундской «Боруссии», а сейчас Тамаш абсолютно топовый спортивный директор. Думаю, один из лучших во всем европейском футболе», — сказал Пакнис «СЭ».

 
Эдгар Севикян. «Видел, что Севикяна уже сравнивают с Грилишем. Желаю Эдгару всяческих успехов!» Интервью спортивного директора «Ференцвароша»

Агент VV Consulting также отметил, что «Ференварош» приложил все усилия для покупки Севикяна.

«Ференцварош» очень хотел Севикяна и приложил все усилия, чтобы получить его. Это неоспоримый и безусловный факт. Конечно, ситуацию упрощало то, что была опция выкупа, но уверен, что и для Нижнего Новгорода это отличный трансфер. Мы очень благодарны папе Эдгара Мартиросу и российскому агенту футболиста Артему Константинову. Они проделали действительно огромную работу и без них переход был бы абсолютно невозможен. Это не просто слова, они были максимально и искренне вовлечены во всю историю. Сейчас ключевой момент — это адаптация, но не сомневаюсь, что все будет в порядке. Эдгар адекватный, коммуникабельный парень. Уверен, очень скоро мы увидим его на поле», — добавил Пакнис.

17 января пресс-служба «Пари НН» объявила о переходе 22-летнего игрока в венгерский клуб.

Севикян провел за «Пари НН» в этом сезоне 24 матча и забил 7 голов.

ФК Ференцварош
Вадим Васильев
Эдгар Севикян
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