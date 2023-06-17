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Сегодня, 18:25

У Азара есть вариант с возвращением в Бельгию

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Реала» Эден Азар может вернуться в Бельгию, сообщает журналист Саша Тавольери.

По информации источника, у 32-летнего бельгийца есть вариант с переходом в «РВДМ-47», за который уже выступает младший брат Эдена Килиан. Если он решит продолжить карьеру там, то финансовые условия сделки будут второстепенными.

В минувшем сезоне «РВДМ-47 занял первое место во втором по силе бельгийском дивизионе и вышел в про-лигу.

Ранее сообщалось, что Азар задумывается о завершении карьеры.

«Реал» объявил о расторжении контракта с Азаром в начале июня. Вингер выступал за мадридцев с 2019 года. В сезоне-2022/23 он провел 10 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Эден Азар
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