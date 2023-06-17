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Сегодня, 18:52

Гаджиев: «Кержаков нашел бы работу в России, но, возможно, ему хочется быть в Европе»

Алина Савинова
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Российский тренер Гаджи Гаджиев рассказал, что думает о назначении Александра Кержакова на пост главного тренера «Спартака» из Суботицы.

«Сложно сказать, почему Александр пытается найти клуб в Европе. У каждого своя жизнь, кроме того, что он тренер, он еще и человек. Возможно, ему там хочется быть, а почему — я не знаю. Сербы хорошо играют в футбол, у них хорошая сборная. Они воспитывают футболистов, многие из которых играют за границей. Понятное дело, что это не Италия или Великобритания, но там хороший футбол. Наверное, Александр нашел бы работу в России, он же работал в премьер-лиге. Он человек с громким футбольным именем, но это его личная жизнь. Мы не должны плясать только со спортивной точки зрения», — цитирует Гаджиева Metaratings.ru.

17 июня сербский «Спартак» объявил о назначении Кержакова главным тренером команды.

Последним местом работы Кержакова была кипрская «Кармиотисса», которую он покинул в апреле 2023 года. Также 40-летний специалист возглавлял юношескую сборную России, «Томь» и «Нижний Новгород».

Источник: https://metaratings.ru/news/gadzhi-gadzhiev-kerzhakov-nashyol-by-rabotu-v-rossii-no-vozmozhno-emu-khochetsya-byt-v-evrope-259539/
Александр Кержаков
Футбол
ФК Спартак (Суботица)
Гаджи Гаджиев
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