Гаджиев: «Кержаков нашел бы работу в России, но, возможно, ему хочется быть в Европе»

Российский тренер Гаджи Гаджиев рассказал, что думает о назначении Александра Кержакова на пост главного тренера «Спартака» из Суботицы.

«Сложно сказать, почему Александр пытается найти клуб в Европе. У каждого своя жизнь, кроме того, что он тренер, он еще и человек. Возможно, ему там хочется быть, а почему — я не знаю. Сербы хорошо играют в футбол, у них хорошая сборная. Они воспитывают футболистов, многие из которых играют за границей. Понятное дело, что это не Италия или Великобритания, но там хороший футбол. Наверное, Александр нашел бы работу в России, он же работал в премьер-лиге. Он человек с громким футбольным именем, но это его личная жизнь. Мы не должны плясать только со спортивной точки зрения», — цитирует Гаджиева Metaratings.ru.

17 июня сербский «Спартак» объявил о назначении Кержакова главным тренером команды.

Последним местом работы Кержакова была кипрская «Кармиотисса», которую он покинул в апреле 2023 года. Также 40-летний специалист возглавлял юношескую сборную России, «Томь» и «Нижний Новгород».