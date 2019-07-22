11:35 | Футбол — Зарубежные

Тренер БАТЭ - о выступлении в России: "Потребуется серьезная работа во всех отношениях"

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Главный тренер БАТЭ Алексей Бага сомневается в перспективах выступления клуба в чемпионате России. Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер предложил обсудить идею приглашения в РПЛ клубов из Армении, Казахстана и Белоруссии.

- Потребуется очень серьезная работа во всех отношениях: география, бюджетоформирование, - цитирует "Прессбол" Багу. - Если будут в этой команде играть одни белорусы, то клубу придется тяжело против "Зенита", ЦСКА, "Краснодара". Если легионеры, а они могут года через два уйти, какую это пользу принесет белорусскому футболу?

БАТЭ - 15-кратный чемпион Белоруссии, победитель последних 13 чемпионатов страны подряд.

Дополнительная информация

https://www.pressball.by/news/football/332646

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