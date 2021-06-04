«Трабзонспор» предложил контракт Хамшику

Полузащитник Марек Хамшик может стать игроком «Трабзонспора». Турецкий клуб уже предложил контракт 33-летнему словаку, пишет журналист Николо Скира в Twitter.

Однако стороны пока не могут договориться по зарплате. «Трабзонспор» дает контракт на два года с зарплатой в 1,5 миллиона евро (плюс бонусы). Хамшик хочет получать 2,5 миллиона за сезон.

Хамшик заканчивал сезон в шведском «Гетеборге». Он успел провести за сезон 6 матчей.