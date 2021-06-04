Футбол
Новости Евро-2020 Сборная России Результаты Тинькофф РПЛ
Лига чемпионов
Суперкубок УЕФА
Лига Европы
Клубный ЧМ по футболу
Лига конференций
Чемпионат мира-2022
Кубок Америки
Англия
Испания
Италия
Кубок Либертадорес
Другие страны
Франция
Кубок Африки
Германия
Кубок Азии
Женский футбол
ЧМ по футболу 2022
БЕТСИТИ Кубок России
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
ФНЛ
Молодёжная сборная России
ПФЛ
Олимпиада
Лига наций УЕФА
Молодежный Евро-21
Трансферы
Видео
Другие
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

37-летний Тевес принял решение покинуть «Бока Хуниорс»

4 июня 2021, 23:28
Карлос Тевес. Фото Twitter
Карлос Тевес. Фото Twitter
Теги:

37-летний нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес покинет команду, сообщает журналист Николо Скира в Twitter. Однако футболист не намерен пока завершать карьеру.

Тевес заинтересовал ряд европейских клубов, среди которых был и «Вест Хэм», за который Тевес уже выступал в сезоне-2006/07.

Карлос Тевес вернулся в «Боку» зимой 2018 года.

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Назван гарантированный гонорар Мейвезера за бой с Логаном Полом
Главное о коронавирусе в России и мире на 4 июня: статистика и факты
Россия на ЧМ-2021: результаты матчей сборной
Россия не умеет играть овертаймы и проваливается после побед в группе. И в восьмой раз в этом веке — без медалей на ЧМ

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд