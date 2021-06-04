37-летний Тевес принял решение покинуть «Бока Хуниорс»
4 июня 2021, 23:28
37-летний нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес покинет команду, сообщает журналист Николо Скира в Twitter. Однако футболист не намерен пока завершать карьеру.
Тевес заинтересовал ряд европейских клубов, среди которых был и «Вест Хэм», за который Тевес уже выступал в сезоне-2006/07.
Карлос Тевес вернулся в «Боку» зимой 2018 года.
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