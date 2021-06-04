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Бывший защитник «Арсенала» Джуру объявил о завершении карьеры

21:23
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Защитник Йоан Джуру объявил о завершении карьеры футболиста.

«Я завершаю карьеру. После 17 лет профессиональной игры в футбол я счастлив объявить, что ухожу», — написал у себя в Instagram Джуру.

Публикация от Johan Djourou (@johan_djourou)

Джуру выступал за сборную Швейцарии, «Арсенал», «Гамбург», «Ганновер» и «Бирмингем». Последним клубом в карьере 34-летнего футболиста стал датский «Норшелланн».

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