Бывший защитник «Арсенала» Джуру объявил о завершении карьеры
21:23
Защитник Йоан Джуру объявил о завершении карьеры футболиста.
«Я завершаю карьеру. После 17 лет профессиональной игры в футбол я счастлив объявить, что ухожу», — написал у себя в Instagram Джуру.
Джуру выступал за сборную Швейцарии, «Арсенал», «Гамбург», «Ганновер» и «Бирмингем». Последним клубом в карьере 34-летнего футболиста стал датский «Норшелланн».
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