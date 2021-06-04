Бывший защитник «Арсенала» Джуру объявил о завершении карьеры

Защитник Йоан Джуру объявил о завершении карьеры футболиста.

«Я завершаю карьеру. После 17 лет профессиональной игры в футбол я счастлив объявить, что ухожу», — написал у себя в Instagram Джуру.

Джуру выступал за сборную Швейцарии, «Арсенал», «Гамбург», «Ганновер» и «Бирмингем». Последним клубом в карьере 34-летнего футболиста стал датский «Норшелланн».