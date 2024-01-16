Тьерри Анри получил награду The Best в отсутствии Месси: «Я счастлив, никогда не выигрывал ее»

Ведущий церемонии The Best FIFA Football Awards Тьерри Анри получил награду лучшему игроку 2023 года от имени ее обладателя Лионеля Месси. Сам аргентинец пропустил награждение.

«Я счастлив принять [награду], потому что никогда еще не выигрывал ее», — сказал Анри.

Месси обошел финалистов премии — форварда «Манчестер Сити» Эрлина Холанна и нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Аргентинец выиграл награду The Best в третий раз в карьере.