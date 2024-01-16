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Сегодня, 00:06

Тьерри Анри получил награду The Best в отсутствии Месси: «Я счастлив, никогда не выигрывал ее»

Руслан Минаев
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Ведущий церемонии The Best FIFA Football Awards Тьерри Анри получил награду лучшему игроку 2023 года от имени ее обладателя Лионеля Месси. Сам аргентинец пропустил награждение.

«Я счастлив принять [награду], потому что никогда еще не выигрывал ее», — сказал Анри.

Месси обошел финалистов премии — форварда «Манчестер Сити» Эрлина Холанна и нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Аргентинец выиграл награду The Best в третий раз в карьере.

Лионель Месси
Тьерри Анри
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