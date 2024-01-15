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15 января, 23:56

Лучшим болельщиком 2023 года признали фаната, который кормил ребенка из бутылочки

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Фаната аргентинского «Колона» Уго Даниэля Иньигеса признали лучшим болельщиком 2023 года по версии ФИФА.

Церемония The Best FIFA Football Awards проходит в Лондоне 15 января.

Болельщик «Колона» баюкал своего сына и кормил его из бутылочки во время матча команды против «Барракас Сентрал». Этот момент попал на трансляцию встречи.

Иньигес вышел на сцену с ребенком, который почти сразу расплакался, после чего болельщик отдал его маме, которая также посетила церемонию.

Ранее ФИФА назвала лучшего тренера, лучшего голкипера, обладателя премии Пушкаша, а также символическую сборную 2023 года.

Футбол
ФИФА
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