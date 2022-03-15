Нокаут дня: таиландский футболист ударил соперника локтем в челюсть

В матче Кубка Таиланда футболист «Бангкока» Айсарет Нойчайбуну ударом локтя нокаутировал игрока «Северного Бангкока».

Инцидент произошел в конце встречи, после того как Айсарет получил необязательный удар по ногам, в то время как мяч уже был в ауте. После этого разъяренный нападающий «Бангкока» подбежал и нанес сопернику удар локтем в челюсть.

Найчайбун не отделался одним лишь удалением. После матча футболист был уволен из команды.

Матч закончился победой «Северного Бангкока» со счетом 3:0.