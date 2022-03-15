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Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Боранбаев задержан в Алма-Ате

Анна Горшкова
Корреспондент
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Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев задержан в Алма-Ате, сообщает «КазТАГ».

«Боранбаев задержан сотрудниками агентства по финансовому мониторингу. Сейчас Боранбаев находится в изоляторе временного содержания. В ближайшие дни в Алматы будут проходить следственные мероприятия с его участием», — приводит слова источника «КазТАГ».

Боранбаев с 2012 года занимает должность председателя Наблюдательного совета футбольного клуба «Кайрат». С марта 2015 года он является также президентом Национального паралимпийского комитета Республики Казахстан.

«Кайрат» в 2 матчах набрал 6 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Казахстана сезона 2022 года. В следующем туре чемпионата страны «Кайрат» сыграет с «Таразом».

Источник: https://kaztag.kz/ru/news/oligarkh-kayrat-boranbaev-zaderzhan-v-almaty
Футбол
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