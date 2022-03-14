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Сегодня, 20:45

Российский владелец «Витесса» Валерий Ойф решил продать футбольный клуб

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский предприниматель Валерий Ойф решил продать контрольный пакет акций нидерландского футбольного клуба «Витесс», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды.

«Мне очень больно прощаться с «Витессом», но в нынешней ситуации я принимаю это трудное решение в интересах клуба, сотрудников, болельщиков, спонсоров и других заинтересованных сторон. Я оглядываюсь назад на особый период, в котором я чувствовал сильную связь с клубом и наслаждался отличными выступлениями. «Витесс» в моем сердце, и это всегда будет относиться к клубу и болельщикам», — заявил Ойф.

Сообщается, что россиянин немедленно покинет наблюдательный совет клуба, в который входил с 2016 года.

С 2018 года по март 2019 года главным тренером «Витесса» был нынешний наставник «Рубина» Леонид Слуцкий.

Источник: https://tass.ru/sport/14067333
Футбол
ФК Витесс
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