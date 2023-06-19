Тарханов: «Думаю, что Кокорин усилит любую команду РПЛ, даже «Зенит»

Российский тренер Александр Тарханов считает, что нападающий «Ариса» Александр Кокорин мог бы усилить любую команду РПЛ.

«Я думаю, что Кокорин усилит любую команду РПЛ. Даже «Зенит». Почему бы и нет? Он умелый и качественный нападающий, который умеет играть нестандартно. Александр в любой нашей команде сумеет заиграть. Кокорин хорошо себя проявил на Кипре и доказал, что не потерял класс. Стал чемпионом и много забивал», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

Кокорин с 2022 года выступает за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины». В минувшем сезоне 32-летний форвард провел 30 матчей в составе кипрской команды во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.

В России Кокорин играл за «Динамо», «Анжи», «Сочи», «Спартак» и «Зенит», вместе с которым стал чемпионом России в сезоне-2018/19.