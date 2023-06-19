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Сегодня, 16:30

Тарханов: «Думаю, что Кокорин усилит любую команду РПЛ, даже «Зенит»

Алина Савинова
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Российский тренер Александр Тарханов считает, что нападающий «Ариса» Александр Кокорин мог бы усилить любую команду РПЛ.

«Я думаю, что Кокорин усилит любую команду РПЛ. Даже «Зенит». Почему бы и нет? Он умелый и качественный нападающий, который умеет играть нестандартно. Александр в любой нашей команде сумеет заиграть. Кокорин хорошо себя проявил на Кипре и доказал, что не потерял класс. Стал чемпионом и много забивал», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

Кокорин с 2022 года выступает за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины». В минувшем сезоне 32-летний форвард провел 30 матчей в составе кипрской команды во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.

В России Кокорин играл за «Динамо», «Анжи», «Сочи», «Спартак» и «Зенит», вместе с которым стал чемпионом России в сезоне-2018/19.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10946072-tarhanov-kokorin-usilit-lyubuyu-komandu-rpl-dazhe-zenit.html
Александр Кокорин
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Александр Тарханов
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