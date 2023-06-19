Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Женская футбольная лига
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 16:59

Черевченко может возглавить сборную Таджикистана

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко может возглавить национальную команду Таджикистана, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, нынешний наставник сборной Таджикистана немец Петар Шегрт, скорее всего, покинет свой пост из-за неудачи на Кубке Наций ЦАФА-2023.

В январе 2023 года Черевченко возглавил таджикистанский клуб «Истиклол». С большой долей вероятности он будет совмещать должность в клубе и в национальной команде.

Ранее Червиченко возглавлял «Локомотив», «Химки», тульский «Арсенал» и «Балтику».

На турнире ЦАФА сборная Таджикистана не смогла выйти из группы, набрав два очка.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-glavnyi-trener-lokomotiva-cherevchenko-mozhet-vozglavit-sbornuyu-tadzhikistana-259957/
Игорь Черевченко
Футбол
Сборная Таджикистана по футболу
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на брата
Экс-россиянка меняет гражданство в третий раз. Фигуристка Ефимова переезжает в США
Польская туристка рассказала о «культурном шоке» от засилья русских в Аланье
Минобороны России показало захваченный в ДНР французский танк AMX-10RC
В ЛНР сообщили о попытке прорыва ВСУ линии обороны под Купянском
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарханов: «Думаю, что Кокорин усилит любую команду РПЛ, даже «Зенит»
Новости
RSS RSS
Все новости