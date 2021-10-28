«Легия» вышла в 1/8 финала Кубка Польши

В матче 1/16 финала Кубка Польши «Легия» на выезде обыграла «Свит Сколвин» (1:0).

Единственный мяч на 35-й минуте забил полузащитник из Маврикия Линдси Роуз. Следующий соперник варшавского клуба по Кубку станет известен позднее.

«Легия» — соперник «Спартака» по Лиге Европы. Их первый матч в Москве завершился победой польского клуба 1:0. Единственный мяч забил Лирим Кастрати. Ответная игра в Варшаве состоится 9 декабря.

Кубок Польши

1/16 финала

«Свит Сколвин» — «Легия» — 0:1 (0:1)

Гол: Роуз, 35