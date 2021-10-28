«Легия» вышла в 1/8 финала Кубка Польши
17:08
В матче 1/16 финала Кубка Польши «Легия» на выезде обыграла «Свит Сколвин» (1:0).
Единственный мяч на 35-й минуте забил полузащитник из Маврикия Линдси Роуз. Следующий соперник варшавского клуба по Кубку станет известен позднее.
«Легия» — соперник «Спартака» по Лиге Европы. Их первый матч в Москве завершился победой польского клуба 1:0. Единственный мяч забил Лирим Кастрати. Ответная игра в Варшаве состоится 9 декабря.
Кубок Польши
1/16 финала
«Свит Сколвин» — «Легия» — 0:1 (0:1)
Гол: Роуз, 35
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