«Интер Майами» проиграл «Атланте», несмотря на гол Игуаина
04:50
«Атланта» обыграла «Интер Майами» в матче регулярного чемпионата MLS — 2:1. В составе проигравшей команды единственный мяч забил экс-форвард «Ювентуса» и «Реала» Гонсало Игуаин, реализовавший пенальти. Для него этот гол стал 12-м в сезоне.
MLS
Регулярный чемпионат
«Атланта» — «Интер Майами» — 2:1 (0:1)
Голы: Игуаин, 32 (0:1). Араужо, 59 (1:1). Мартинес, 73 (2:1).
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