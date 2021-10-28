«Интер Майами» проиграл «Атланте», несмотря на гол Игуаина

«Атланта» обыграла «Интер Майами» в матче регулярного чемпионата MLS — 2:1. В составе проигравшей команды единственный мяч забил экс-форвард «Ювентуса» и «Реала» Гонсало Игуаин, реализовавший пенальти. Для него этот гол стал 12-м в сезоне.

MLS

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Интер Майами» — 2:1 (0:1)

Голы: Игуаин, 32 (0:1). Араужо, 59 (1:1). Мартинес, 73 (2:1).