Футбол
Другие
Зарубежные чемпионаты и кубки
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

«Интер Майами» проиграл «Атланте», несмотря на гол Игуаина

04:50
Теги:

«Атланта» обыграла «Интер Майами» в матче регулярного чемпионата MLS — 2:1. В составе проигравшей команды единственный мяч забил экс-форвард «Ювентуса» и «Реала» Гонсало Игуаин, реализовавший пенальти. Для него этот гол стал 12-м в сезоне.

MLS

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Интер Майами» — 2:1 (0:1)

Голы: Игуаин, 32 (0:1). Араужо, 59 (1:1). Мартинес, 73 (2:1).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Вегетарианство, деньги в долг, спарринги с Хабибом и борцами-олимпийцами. Откровенное интервью Ислама Махачева
Бомбардировщики ВВС США Lancer начали отработку уничтожения кораблей РФ
0