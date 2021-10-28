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«Астана» пообещала игрокам «Акжайыка» 200 тысяч долларов за победу над «Тоболом»

17:16
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В заключительном туре чемпионата Казахстана «Астана» планирует финансово простимулировать «Акжайык», который на своем поле примет «Тобол», сообщает Meta-ratings.kz.

«Астана» должна при этом обыграть «Туран», потеряв главного тренера Андрея Тихонова и лидера Тиграна Барсегяна, дисквалифицированных после игры с «Кайратом».

За тур до окончания чемпионата Казахстана костанайский «Тобол» опережает «Астану» на одно очко.

В случае, если «Астана» на своем поле обыграет «Туран», а «Тобол» сыграет вничью с «Акжайыком», у лидеров будет одинаковое количество очков. Это означает, что золотые медали «Тобол» и «Астана» разыграют в дополнительной, «золотой» игре.

Если же «Тобол» проиграет, то «Астана» станет чемпионом Казахстана, опередив костанайцев на одно очко.

Дополнительная информация:

https://meta-ratings.kz/news/futbolistam-akzhayyka-poobeshchali-200-tysyach-dollarov-za-pobedu-nad-tobolom-1098414/

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Евгений Петров все материалы автора

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