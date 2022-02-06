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Станислав Черчесов: «Решающим стал первый гол «Пакша», который был забит из ничего»

Станислав Черчесов объяснил поражение «Ференцвароша» от «Пакша» в чемпионате Венгрии
Евгений Петров
Корреспондент
Станислав Черчесов.
Фото ФК «Ференцварош»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился впечатлениями после матча с «Пакшем» (0:3) в 19-м туре чемпионата Венгрии.

«Думаю, что решающим в матче с «Пакшем» стал, прежде всего, первый гол, который был забит из ничего, - цитирует специалиста официальный сайт клуба. - Также очень большой проблемой было то, что мы слишком медленно играли с самого начала, мы не обсуждали это перед матчем. Мы все равно пытались внести изменения по ходу матча, чтобы улучшить ситуацию, но если мы не будем использовать свои моменты, то будем проигрывать. Третий гол окончательно решил судьбу матча.

 В первом тайме мы играли очень медленно. В перерыве я пытался объяснить, как нам выходить из этого трудного положения. Второй тайм мы начали немного под давлением. У нас только что вернулись три игрока с Кубка Африки, так что с этого момента мы продолжим работать, чтобы как можно скорее познакомиться друг с другом.

Действительно, мы пока забили мало голов, но я доволен ситуацией. В предыдущем матче мы выиграли 1:0, но могли забить и три, и четыре гола, если бы лучше использовали свои возможности. В воскресенье мы проиграли абсолютно заслуженно, но мы должны спокойно двигаться дальше».

«Ференцварош» с 38 очками занимает второе место в чемпионате Венгрии. «Пакш» набрал 27 очков и поднялся на пятую позицию.

Станислав Черчесов
ФК Ференцварош
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