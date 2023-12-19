«Спортинг» обыграл «Порту» и вернулся на первое место в чемпионате Португалии

«Спортинг» в матче 14-го тура чемпионата Португалии дома обыграл «Порту» со счетом 2:0.

Отличились Виктор Дьокереш и Педру Гонсалвеш. На 45-й и 90+3-й минутах ВАР отменил взятие ворот гостей. «Порту» с 51-й минуты играл вдесятером после удаления Пепе.

После этого матча «Спортинг» с 34 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущую на второй строчке «Бенфику» на одно очко. «Порту» с 31 очком — на третьей строчке.