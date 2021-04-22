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Крицюк отразил пенальти в ничейном матче «Белененсеша» против «Спортинга»

01:45
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«Спортинг» и «Белененсеш» сыграли вничью в матче 28-го тура чемпионата Португалии (2:2). В составе гостей дублем отметился Зандер Матео Кассиера, а у хозяев голами отметились Себастьян Коатес и Жоване Кабрал.

Российский вратарь «Белененсеша» Станислав Крицюк в конце первого тайма отразил пенальти, который исполнял экс-полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу.

Чемпионат Португалии

28-й тур

«Спортинг» — «Белененсиш» — 2:2 (0:1)

Голы: Кассиерра, 13 (0:1). Кассиера, 54 (0:2). Коатес, 83 (1:2). Жоване Кабрал, 90+6 — с пенальти (2:2).

Нереализованный пенальти: Жоау Мариу (С), 42 (вратарь).

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