Крицюк отразил пенальти в ничейном матче «Белененсеша» против «Спортинга»
01:45
«Спортинг» и «Белененсеш» сыграли вничью в матче 28-го тура чемпионата Португалии (2:2). В составе гостей дублем отметился Зандер Матео Кассиера, а у хозяев голами отметились Себастьян Коатес и Жоване Кабрал.
Российский вратарь «Белененсеша» Станислав Крицюк в конце первого тайма отразил пенальти, который исполнял экс-полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу.
Чемпионат Португалии
28-й тур
«Спортинг» — «Белененсиш» — 2:2 (0:1)
Голы: Кассиерра, 13 (0:1). Кассиера, 54 (0:2). Коатес, 83 (1:2). Жоване Кабрал, 90+6 — с пенальти (2:2).
Нереализованный пенальти: Жоау Мариу (С), 42 (вратарь).
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