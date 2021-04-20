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Дюков прокомментировал избрание в исполком УЕФА

14:36
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал свое избрание в состав исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Большое спасибо европейским федерациям за оказанное доверие. Каждый день мы вместе работаем над тем, чтобы футбол оставался самым популярным, доступным, открытым и демократичным видом спорта. Европейский футбол продолжает активное развитие, несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса. Я полностью разделяю приоритеты УЕФА: повышение массовости, сбалансированность соревнований и инклюзивность.

Особое внимание в Европе и в том числе в России сегодня уделяется любительскому и женскому футболу. В рамках исполкома УЕФА мы вместе с коллегами продолжим реализацию действующих проектов и будем предлагать новые инициативы для дальнейшего успешного развития европейского футбола», — цитирует РФС слова Дюкова.

Сегодня, 20 апреля, в швейцарской Монтре состоялось заседание конгресса УЕФА, на котором Дюков был избран в состав исполкома организации. Президент РФС получил 50 голосов из 55 во время голосования.

Дополнительная информация:

https://t.me/rfsruofficial/655

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