Президент РФС Дюков избран в исполком УЕФА

Сегодня, 20 апреля, в швейцарской Монтре состоялось заседание конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Во время заседания было принято решение об избрании президента РФС Александра Дюкова в состав исполкома организации.

Дюков получил 50 голосов из 55 во время голосования, при необходимых 28.

Помимо Дюкова на включение в исполком претендовало еще восемь человек: Мехди Байат, Збигнев Бонек, Дэвид Гилл, Габриэле Гравина, Райнер Кох, Карл-Эрик Нильссон, Юст Шпе, Сервет Ярдымджы. Из претендентов не вошел в состав исполкома только Байат.

Напомним, что 4 февраля 2021 года Дюков был переизбран на пост президента РФС на четыре года.