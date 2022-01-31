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Сегодня, 22:41

Ветеран ЦСКА считает, что успех в «Ференцвароше» сможет вернуть Черчесова к тренерству большой команды

Микеле Антонов

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на первую победу российского тренера Станислава Черчесова во главе «Ференцвароша» над «Уйпештом» (1:0) в матче 18-го тура чемпионата Венгрии.

«Это здорово, что они победили! «Ференцварош» — очень хорошая команда. Если Черчесов будет и дальше побеждать, я буду только рад за него. Заодно он выучит венгерский язык, пока будет тренировать команду. Если с «Ференцварошем» Черчесов будет участвовать в Кубках европейских чемпионов или в Кубке обладателей кубков, а также занимать хорошие места в чемпионате, то сможет еще потренировать и большую команду. К нему вернется авторитет. А если Черчесов выиграет чемпионат Венгрии, то можно будет говорить о том, что Станислав Саламович завоюет Европу. Тогда его точно пригласят в другие клубы. Ведь он много языков знает. В Польше работал. Почему нет», — сказал Пономарев «СЭ».

Команда Черчесова с 38 очками вернулась на первое место в турнирной таблице чемпионата Венгрии. На втором месте идет «Академия Пушкаша» — 37. «Уйпешт» с 17 очками находится на десятой строчке

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⚽ Футбол. Кубок Франции
ПСЖ 0
Ницца 0
1-й тайм

П1

26%

1.45

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Гамбия 0
Камерун 2
Матч завершен

П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

3.40
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Сенегал 3
Экваториальная Гвинея 1
Матч завершен

П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

16%

2.13

ТБ 1.5

14%

1.74
Владимир Пономарев
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Ференцварош
ФК ЦСКА (Москва)
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Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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