Ветеран ЦСКА считает, что успех в «Ференцвароше» сможет вернуть Черчесова к тренерству большой команды

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на первую победу российского тренера Станислава Черчесова во главе «Ференцвароша» над «Уйпештом» (1:0) в матче 18-го тура чемпионата Венгрии.

«Это здорово, что они победили! «Ференцварош» — очень хорошая команда. Если Черчесов будет и дальше побеждать, я буду только рад за него. Заодно он выучит венгерский язык, пока будет тренировать команду. Если с «Ференцварошем» Черчесов будет участвовать в Кубках европейских чемпионов или в Кубке обладателей кубков, а также занимать хорошие места в чемпионате, то сможет еще потренировать и большую команду. К нему вернется авторитет. А если Черчесов выиграет чемпионат Венгрии, то можно будет говорить о том, что Станислав Саламович завоюет Европу. Тогда его точно пригласят в другие клубы. Ведь он много языков знает. В Польше работал. Почему нет», — сказал Пономарев «СЭ».

Команда Черчесова с 38 очками вернулась на первое место в турнирной таблице чемпионата Венгрии. На втором месте идет «Академия Пушкаша» — 37. «Уйпешт» с 17 очками находится на десятой строчке