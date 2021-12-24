В Хорватии умер футболист в возрасте 23 лет

Любительский клуб одной из низших лиг Хорватии «Нехай» сообщил о смерти 23-летнего защитника Марина Качича.

По информации Mirror, несколько дней назад он потерял сознание на тренировке. В больнице у футболиста диагностировали сердечную недостаточность. Три дня назад его ввели в состоянии комы, однако спасти жизнь ему не удалось.

Отметим, что клуб сообщил о смерти Марина Качича, почтив его память стихотворением Сергея Есенина «До свиданья, друг мой, до свиданья».