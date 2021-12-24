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В Хорватии умер футболист в возрасте 23 лет

12:20
Клуб «Нехай» сообщил о смерти Марина Качича, почтив его память стихотворением Сергея Есенина. Фото NK NEHAJ
Клуб «Нехай» сообщил о смерти Марина Качича, почтив его память стихотворением Сергея Есенина. Фото NK NEHAJ

Любительский клуб одной из низших лиг Хорватии «Нехай» сообщил о смерти 23-летнего защитника Марина Качича.

По информации Mirror, несколько дней назад он потерял сознание на тренировке. В больнице у футболиста диагностировали сердечную недостаточность. Три дня назад его ввели в состоянии комы, однако спасти жизнь ему не удалось.

Отметим, что клуб сообщил о смерти Марина Качича, почтив его память стихотворением Сергея Есенина «До свиданья, друг мой, до свиданья».

Дополнительная информация:

https://www.facebook.com/nknehajsenj.hr/

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Роман Шишов все материалы автора

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