«Бешикташ» на выезде обыграл «Антальяспор»
«Бешикташ» победил «Антальспор» (3:2) в матче пятого тура чемпионата Турции.
В составе хозяев отличились Хаджи Райт и Вейсел Сары. У гостей забивали Рыдван Йылмаз, Миши Батшуайи и Рашид Геззаль.
«Бешикташ» набрал 13 очков и занимает первое место. У «Антальяспора» четыре очка и 16-я позиция.
Чемпионат Турции. Суперлига
5-й тур
«Антальспор» — «Бешикташ» — 2:3 (2:0)
Голы: Райт, 42, Сары, 45+1 — Йылмаз, 49, Батшуайи, 65, Геззаль, 76
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