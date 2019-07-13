"Шанхай Шанган" разгромил "Цзянсу Сунин", Халк забил гол и отдал передачу

"Шанхай Шанган" разгромил "Цзянсу Сунин" в матче 17-го тура чемпионата Китая - 3:0. Капитан шанхайцев, экс-форвард "Зенита" Халк открыл счет на второй минуте, а в начале второго тайма сделал голевой пас на Оскара.

"Шанхай Шанган" занимает третье место в таблице суперлиги, отставая на 2 очка от "Бэйцзин Гоань".

Чемпионат Китая

Суперлига

17-й тур

"Цзянсу Сунин" - "Шанхай Шанган" - 0:3 (0:2)

Голы: Халк, 2 (0:1). Чжан Вэй, 17 (0:2). Оскар, 56 (0:3).

Удаления: Е Чунцю (Ц), 9. Си Пэнфэй (Ц), 70.