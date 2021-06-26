«Сфынтул Георге» по пенальти обыграл «Шериф» в матче за Суперкубок Молдавии

Победителем матча за Суперкубок Молдавии стал «Сфынтул Георге». Команда по пенальти выиграла у «Шерифа» (2:2, пен — 4:2).

«Сфынтул Георге» завоевал этот трофей впервые в своей истории. «Шериф» выигрывал Суперкубок семь раз.

Суперкубок Молдавии

«Сфынтул Георге» — «Шериф» — 2:2 (0:0), пен — 4:2

Голы: Санья, 55, Литвяков, 90+2 — Бизяк, 53, с пенальти, Белоусов, 84