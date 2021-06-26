«Сфынтул Георге» по пенальти обыграл «Шериф» в матче за Суперкубок Молдавии
22:36
Победителем матча за Суперкубок Молдавии стал «Сфынтул Георге». Команда по пенальти выиграла у «Шерифа» (2:2, пен — 4:2).
«Сфынтул Георге» завоевал этот трофей впервые в своей истории. «Шериф» выигрывал Суперкубок семь раз.
Суперкубок Молдавии
«Сфынтул Георге» — «Шериф» — 2:2 (0:0), пен — 4:2
Голы: Санья, 55, Литвяков, 90+2 — Бизяк, 53, с пенальти, Белоусов, 84
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