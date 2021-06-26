Форвард «Челси» Кристиан Пулишич посетил матч регулярного чемпионата МЛС между «Интером Майами» и «Орландо Сити» (1:2).

В начале июня 22-летний футболист в составе сборной США стал победителем Лиги наций КОНКАКАФ, забив Мексике победный гол в дополнительное время.

«Интер Майами» с 8 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Орландо» с 21 очком — на второй строчке Востока.