Невероятный автогол и суперудар через себя в матче МЛС «Чикаго» — «Филадельфия». Видео
05:30
«Чикаго Файр» в матче регулярного чемпионата МЛС сыграл вничью с «Филадельфией Юнион» со счетом 3:3.
Счет в матче на второй минуте открыл защитник Якоб Глеснес, отправивший мяч в свои ворота. Через 26 минут полузащитник Куинн Салливан сравнял счет эффектным ударом через себя.
После этого матча «Чикаго» с 5 очками занимает последнее место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 19 очками — на третьей строчке Востока.
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