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Невероятный автогол и суперудар через себя в матче МЛС «Чикаго» — «Филадельфия». Видео

05:30
27 июня. «Чикаго Файр» — «Филадельфия Юнион» — 3:3. Фото Twitter
27 июня. «Чикаго Файр» — «Филадельфия Юнион» — 3:3. Фото Twitter
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«Чикаго Файр» в матче регулярного чемпионата МЛС сыграл вничью с «Филадельфией Юнион» со счетом 3:3.

Счет в матче на второй минуте открыл защитник Якоб Глеснес, отправивший мяч в свои ворота. Через 26 минут полузащитник Куинн Салливан сравнял счет эффектным ударом через себя.

Публикация от Major League Soccer (@mls)

После этого матча «Чикаго» с 5 очками занимает последнее место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 19 очками — на третьей строчке Востока.

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Сергей Разин все материалы автора
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