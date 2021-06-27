«Чикаго Файр» в матче регулярного чемпионата МЛС сыграл вничью с «Филадельфией Юнион» со счетом 3:3.

Счет в матче на второй минуте открыл защитник Якоб Глеснес, отправивший мяч в свои ворота. Через 26 минут полузащитник Куинн Салливан сравнял счет эффектным ударом через себя.

После этого матча «Чикаго» с 5 очками занимает последнее место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 19 очками — на третьей строчке Востока.