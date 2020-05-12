Сезон в Австрии возобновится 30 мая

Правительство Австрии объявило о возобновлении футбольных соревнований. 30 мая состоится финал национального кубка между «Зальцбургом» и «Аустрией». Впоследствии состоится рестарт Бундеслиги, командам осталось провести 10 туров.

Все футболисты должны пройти тест на коронавирус. Если кто-то заразится, то его поместят на карантин на две недели. С 15 мая тренировки возобновятся в обычном режиме. Все матчи пройдут без зрителей. Ситуация во второй лиге неясна. Только 7 из 16 клубов желают продолжить чемпионат.

По последним данным, в Австрии коронавирус подтвержден у 15 961 человека. Выздоровели — 14 148. Зафиксировано 623 летальных исхода.