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Сегодня, 21:09

Севикян забил красивый дебютный гол за «Ференцварош»

Виктория Кравченко
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Эдгар Севикян.
Фото Соцсети

Полузащитник «Ференцвароша» Эдгар Севикян забил дебютный мяч за венгерскую команду.

22-летний футболист отметился голом на 21-й минуте в матче 21-го тура чемпионата Венгрии против «Диошдьера» (2:1).

Бывший игрок «Пари НН» ворвался в штрафную гостей с правого фланга и пробил с левой в дальнюю девятку.

Армянский футболист перешел в «Ференцварош» в зимнее трансферное окно. За это время он принял участие в 6 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2028 года.

После 27 туров «Ференцварош» занимает первое место в чемпионате Венгрии, набрав 61 очко.

ФК Ференцварош
Эдгар Севикян
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