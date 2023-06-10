Агуэро: «Барселона» недостаточно сделала для возвращения Месси»

Бывший футболист Серхио Агуэро заявил, что «Барселона» не приложила необходимых усилий, чтобы вернуть аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Барселона» недостаточно сделала для возвращения Лео. Да, было что-то связанное с ла лигой и экономической ситуацией, но Лео принял правильное решение не ждать до последней секунды, как в 2021 году», — сказал бывший нападающий сборной Аргентины в эфире ESPN.

3 июня «ПСЖ» объявил, что Месси покинет команду по окончании сезона. 35-летний футболист выступал за парижан с лета 2021 года. В прошедшем сезоне форвард провел 41 матч во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.

7 июня Месси сообщил, что переходит в «Интер Майами».