Сергей Ребров продлил контракт с "Ференцварошем"

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров продлил действующий контракт, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение рассчитано на три года.

В прошлом сезоне украинский специалист вместе с командой стал чемпионом Венгрии. Ранее он тренировал киевское "Динамо" и выступал за него в качестве игрока.

45-летний Сергей Ребров - чемпион России-2008 в составе "Рубина".