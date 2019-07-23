Сергей Ребров продлил контракт с "Ференцварошем"

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров продлил действующий контракт, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение рассчитано на три года.
В прошлом сезоне украинский специалист вместе с командой стал чемпионом Венгрии. Ранее он тренировал киевское "Динамо" и выступал за него в качестве игрока.
45-летний Сергей Ребров - чемпион России-2008 в составе "Рубина".
We are happy to announce that Sergei Rebrov has signed a new contract with FTC 💚 #ftc #fradi #ferencvaros #sergeirebrov pic.twitter.com/9311L3Lxlg— Ferencvárosi TC (@Fradi_HU) 22 июля 2019 г.
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