«Аль-Хиляль» обыграл «Сепахан» в матче азиатской Лиги чемпионов, Малком забил гол

«Аль-Хиляль» обыграл «Сепахан» в первом матче 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов — 3:1. Встреча прошла на стадионе «Нагш-э-Джахан» (Исфахан).

Первый гол в игре забил защитник иранского клуба Рамин Резаян на 37-й минуте. На 57-й минуте форвард саудовской команды Малком сравнял счет.

С 76-й минуты «Сепахан» играл в меньшинстве, так как красную карточку получил защитник Мохаммад Данешгар.

На 90+4-й минуте Александар Митрович вывел «Аль-Хиляль» вперед, а через три минуты Абдулла Аль-Хамдан забил третий гол команды.

Ответный матч между «Аль-Хилялем» и «Сепаханом» пройдет 22 февраля в Эр-Рияде. Начало — в 21.00 по московскому времени.