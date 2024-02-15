Трансляция «Сепахан» — «Аль-Хиляль» на канале Старт начнется в 18.55

Иранский «Сепахан» дома на стадионе «Накш-э-джахан» примет «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Азии 15 февраля. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Видеотрансляция поединка Лиги чемпионов АФК «Сепахан» — «Аль-Хиляль» пройдет на канале «Старт» и на сайте tvstart.ru. Начало прямого эфира — 18.55 мск.

За «Аль-Хиляль» выступает бывший нападающий «Зенита» Малком. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 27 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал восемь результативных передач.

Ответный матч 1/8 Лиги чемпионов АФК между «Аль-Хилялем» и «Сепаханом» состоится 22 февраля на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде, начало — в 21.00 мск.

«Аль-Хиляль» является наиболее титулованным клубом в истории по количеству трофеев Лиги чемпионов Азии (4 штуки).