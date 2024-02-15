Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

15 февраля, 17:00

«Сепахан» — «Аль-Хиляль»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов Азии

Трансляция «Сепахан» — «Аль-Хиляль» на канале Старт начнется в 18.55
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Нападающий «Аль-Хиляля» Малком.
Малком.
Фото AFP

Иранский «Сепахан» дома на стадионе «Накш-э-джахан» примет «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Азии 15 февраля. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Видеотрансляция поединка Лиги чемпионов АФК «Сепахан» — «Аль-Хиляль» пройдет на канале «Старт» и на сайте tvstart.ru. Начало прямого эфира — 18.55 мск.

За «Аль-Хиляль» выступает бывший нападающий «Зенита» Малком. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 27 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал восемь результативных передач.

Ответный матч 1/8 Лиги чемпионов АФК между «Аль-Хилялем» и «Сепаханом» состоится 22 февраля на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде, начало — в 21.00 мск.

«Аль-Хиляль» является наиболее титулованным клубом в истории по количеству трофеев Лиги чемпионов Азии (4 штуки).

Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Сепахан
0
Читайте также
Гербулова поделилась подарками с белорусскими биатлонистами
Знаменитый сценарист Ряшенцев отреагировал на приговор Промеса
В Японии предрекли укрепление позиций страны в космосе после запуска ракеты H3
Хейли назвала вторую претендентку на пост президента США
Систему оповещения о ракетной опасности наладили в 400 ТЦ Белгородской области
В Новосибирске провели первые летные испытания тяжелого БПЛА «Партизан»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Локомотиве» из Загреба подтвердили интерес «Рубина» к Горичану

«Аль-Хиляль» обыграл «Сепахан» в матче азиатской Лиги чемпионов, Малком забил гол
Новости
RSS RSS
Все новости